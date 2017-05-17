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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Прудников 79
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 61
Полоз 64
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
17 мая 2017, 19:30 МСК
17.05.2017, 19:30 МСК
среда
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
59
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
73
28
Будковский
Филипп Будковский
90
19
Долгов
Павел Долгов
67
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
10
Кацаев
Адлан Кацаев
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
9
Хубулов
Арсен Хубулов
90
Лях
Андрей Лях
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
99
Прудников
Александр Прудников
79'
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
22
Симич
Марко Симич
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
84
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
46
33
Девич
Марко Девич
46
Запасные
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
23
Мевля
Миха Мевля
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
14
Полоз
Дмитрий Полоз
64'
20
Азмун
Сердар Азмун
61'