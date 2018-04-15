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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Сигурдарсон 40
Байрамян 89
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
15 апр. 2018, 19:00 МСК
15.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
74
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
77
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
5
Бобен
Матия Бобен
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
12
Ионов
Алексей Ионов
87
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
40'
40'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Макеев
Евгений Макеев
33
Плиев
Константин Плиев
21
Сапета
Александр Сапета
19
Байрамян
Хорен Байрамян
89'
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Зуев
Александр Зуев
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
78
21
Самсонов
Артем Самсонов
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
26
Черевко
Александр Черевко
46
44
Секульски
Лукаш Секульски
60
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
2
Макаров
Сергей Макаров
10
Никифоров
Владислав Никифоров
87
Казанков
Максим Казанков