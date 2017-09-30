Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Маркович 17
Дедечко 71
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Устинов 45
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 сент. 2017, 11:30 МСК
30.09.2017, 11:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
71'
71'
90
19
Федотов
Виталий Федотов
62
78
Калинский
Николай Калинский
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
89
11
Маркович
Мирослав Маркович
17'
17'
90
87
Казанков
Максим Казанков
78
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
8
Габулов
Георгий Габулов
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
77
Савичев
Константин Савичев
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
82
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
45'
45'
90
10
Зуев
Александр Зуев
62
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
17
Думбия
Мусса Думбия
65
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
12
Ионов
Алексей Ионов
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов