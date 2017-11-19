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мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Маер
Жан Маер
90
12
Ионов
Алексей Ионов
77
2
Калачев
Тимофей Калачев
67
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
57
Запасные
Главный тренер
Леонид Кучук
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
74
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 0:0
90'
Замена
90'
ПРОМАХ!
90'
Замена
79'
Желтая карточка
ПРОМАХ!
79'
Замена
77'
74'
Замена
Замена
67'
65'
Желтая карточка
57'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
33'
28'
Желтая карточка
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29 августа, 22:37
14 августа, 21:57