Амкар-Пермь - Ростов: 30 июля 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
0:1

Амкар-Пермь - Ростов: 30 июля 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Зуев 66
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
30 июля 2017, 15:00 МСК
30.07.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
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Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Януш Гол
90'
88'
Замена
Эльдор Шомуродов
Владимир Дядюн
81'
Желтая карточка
Артур Юсупов
Замена
Алексей Гасилин
Дарко Бодул
80'
76'
Замена
Жан Маер
Тимофей Калачев
Замена
Сергей Баланович
Роланд Гиголаев
74'
Замена
Михаил Костюков
Павел Комолов
69'
67'
Замена
Хорен Байрамян
Александр Зуев
66'
ГОЛ! 0:1
Александр Зуев
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар-Пермь
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Амкар-Пермь
0

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