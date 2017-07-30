Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
16
Идову
Брайан Идову
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
74
20
Комолов
Павел Комолов
69
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
9
Бодул
Дарко Бодул
80
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
10
Зуев
Александр Зуев
66'
67
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
76
22
Дядюн
Владимир Дядюн
88
Запасные
Главный тренер
Леонид Кучук
События
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
90'
88'
Замена
81'
Желтая карточка
Замена
80'
76'
Замена
Замена
74'
Замена
69'
67'
Замена
66'
ГОЛ! 0:1
Конец первого тайма (0:0)
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Новости
29 августа, 22:37
14 августа, 21:57