Лоренцо Де Сильвестри
№29
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1988 (32) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
СПАЛ
-:-
Торино
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
-
Торино
-
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 14'
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 14'
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 72'
Фиорентина
2
Торино
0
минуты: 1' - 72'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
Интер
3 : 1
Торино
49'
49'
49'
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 66'
Интер
3
Торино
1
минуты: 1' - 66'
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 89'
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 89'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:15
Ювентус
4 : 1
Торино
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 80'
Ювентус
4
Торино
1
минуты: 1' - 80'
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 60'
Торино
1
Лацио
2
минуты: 1' - 60'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 59'
Кальяри
4
Торино
2
минуты: 1' - 59'
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
Торино
1 : 0
Удинезе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
Торино
1 : 1
Парма
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Парма
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:45
Торино
0 : 7
Аталанта
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Аталанта
7
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Торино
1 : 0
Болонья
4'
4'
4'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 22:45
Рома
0 : 2
Торино
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
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