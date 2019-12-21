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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Торино
Турин
Ринкон 4
1:2
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Стрефезза 42
Петанья 81
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
4'
4'
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
14
Бонифази
Кевин Бонифази
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
81'
81'
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
42'
42'
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
10
Флоккари
Сержио Флоккари
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
9
Мончини
Габриэле Мончини