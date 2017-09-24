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Благой Жорев Георгиев
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Оренбург
1 : 0
Шинник
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
1
Шинник
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Оренбург
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 67'
Волгарь
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 67'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Оренбург
5 : 2
Химки
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
5
Химки
2
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
Томь
0 : 0
Оренбург
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 58'
Томь
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 58'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Оренбург
3 : 2
Крылья Советов
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 63' - 90'
Оренбург
3
Крылья Советов
2
минуты: 63' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:00
Оренбург
0 : 1
Балтика
51'
51'
51'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 0
Оренбург
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
17:00
Оренбург
2 : 1
Тамбов
36'
36'
36'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
17:00
36'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'