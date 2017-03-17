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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Прудников 79
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
17 марта 2017, 19:00 МСК
17.03.2017, 19:00 МСК
пятница
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
0
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
0
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
74
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
82
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
61
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
0
Шлеев
Юрий Шлеев
85
Фильцов
Александр Фильцов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
0
Батов
Максим Батов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
99
Прудников
Александр Прудников
79'
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
0
Долгов
Павел Долгов
Оренбург
мин
12
Малых
Андрей Малых
90
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
88
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
72
24
Коронов
Игорь Коронов
81
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
9
Парняков
Владимир Парняков
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Драгун
Станислав Драгун
32
Попович
Денис Попович
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе