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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
10 сент. 2016, 18:00 МСК
10.09.2016, 18:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
20
Померко
Алексей Померко
90
40
Благо
Благо
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
24
Коронов
Игорь Коронов
84
6
Бамба
Якуба Бамба
26
90
Делькин
Артем Делькин
78
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
8
Батов
Максим Батов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
18
Прудников
Александр Прудников
10
Саная
Анзор Саная
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
77
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
65
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
89
99
Обертан
Габриэль Обертан
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
26
Шандао
Шандао
61
Белов
Антон Белов
20
Маевский
Иван Маевский
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
10
Иличевич
Иво Иличевич
20
Мутари
Амаду Мутари
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
15
Щербак
Дмитрий Щербак
28
Будковский
Филипп Будковский