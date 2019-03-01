Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Кулик 58
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 марта 2019, 16:30 МСК
1.03.2019, 16:30 МСК
пятница
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
77
Маляров
Никита Маляров
46
19
Сутормин
Алексей Сутормин
79
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
70
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
60
Козлов
Савелий Козлов
32
Кулишев
Артем Кулишев
10
Попович
Денис Попович
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
76
Бидловский
Давид Бидловский
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Анжи
мин
39
Закиров
Камиль Закиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
30
Гапон
Евгений Гапон
90
28
Калошин
Павел Калошин
90
3
Удалый
Игорь Удалый
90
5
Кулик
Владислав Кулик
58'
58'
90
29
Ондуа
Гаэль Ондуа
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
72
6
Маркелов
Иван Маркелов
90
18
Ахъядов
Апти Ахъядов
90
9
Понсе
Андрес Понсе
79
Запасные
1
Будаков
Александр Будаков
64
Саидов
Аликади Саидов
50
Чистяков
Никита Чистяков
23
Андреев
Никита Андреев
19
Долгов
Павел Долгов
62
Гайдаров
Шахбан Гайдаров
7
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано