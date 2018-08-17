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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Новосельцев 12
1:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Попович 69
Сутормин 77
Чуканов 83
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
17 авг. 2018, 19:30 МСК
17.08.2018, 19:30 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
4
Чансельор
Джон Чансельор
90
30
Гапон
Евгений Гапон
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
12'
12'
90
3
Удалый
Игорь Удалый
90
24
Савичев
Константин Савичев
90
20
Рабиу
Мохаммед Рабиу
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
74
5
Кулик
Владислав Кулик
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
66
6
Маркелов
Иван Маркелов
86
Запасные
16
Сугробов
Владимир Сугробов
93
Калошин
Павел Калошин
17
Чайковский
Игорь Чайковский
27
Мохаммад
Амир Мохаммад
29
Ондуа
Гаэль Ондуа
18
Ахъядов
Апти Ахъядов
14
Агаларов
Гамид Агаларов
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
77'
77'
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
46
23
Бреев
Сергей Бреев
57
9
Козлов
Андрей Козлов
87
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
10
Попович
Денис Попович
69'
11
Чуканов
Андреа Чуканов
83'