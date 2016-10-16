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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Нехайчик 12
Нехайчик 42
Нехайчик 90
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
Бикфалви 77
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
16 окт. 2016, 16:30 МСК
16.10.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
72
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
12'
42'
90'
12', 42', 90'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
20
Померко
Алексей Померко
90
40
Благо
Благо
87
90
Делькин
Артем Делькин
90
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
26
Васиев
Фарход Васиев
37
Воробьев
Роман Воробьев
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
88
Батов
Максим Батов
6
Бамба
Якуба Бамба
23
Бреев
Сергей Бреев
18
Прудников
Александр Прудников
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
77'
77'
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
83
18
Попов
Артем Попов
63
11
Касьян
Александр Касьян
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
15
Голышев
Павел Голышев
22
Самодин
Сергей Самодин
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов