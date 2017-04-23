Матч завершен
Томь
Томск
Пугин 36
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Благо 73
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 апр. 2017, 12:00 МСК
23.04.2017, 12:00 МСК
воскресенье
Составы
Томь
мин
-
Пугин
Алексей Пугин
36'
36'
90
-
Макурин
Антон Макурин
82
Оренбург
мин
-
Благо
Благо
73'
73'
90
-
Драгун
Станислав Драгун
90