Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Благо 41
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 3
Промес 66
Джано 69
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
16 сент. 2016, 17:00 МСК
16.09.2016, 17:00 МСК
пятница
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
41'
41'
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
72
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
86
18
Прудников
Александр Прудников
67
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
30
Гутор
Александр Гутор
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
20
Померко
Алексей Померко
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
8
Батов
Максим Батов
6
Бамба
Якуба Бамба
10
Саная
Анзор Саная
90
Делькин
Артем Делькин
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
86
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
5
Ромуло
Ромуло
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
69'
69'
81
24
Промес
Квинси Промес
3'
66'
3', 66'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
45
Пуцко
Александр Пуцко
33
Маурисио
Маурисио
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе