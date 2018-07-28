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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Жиго 4
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
28 июля 2018, 19:00 МСК
28.07.2018, 19:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
4'
4'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
81
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
91
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
71
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
19
Самедов
Александр Самедов
71
Попов
Ивелин Попов
88
Ташаев
Александр Ташаев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
30
Ханни
Софьян Ханни
99
Роша
Педро Роша
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
61
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
57
9
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
13
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
23
Бреев
Сергей Бреев