Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Алвеш 8
Кулишев 90
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
26 мая 2019, 14:00 МСК
26.05.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
60
Козлов
Савелий Козлов
57
12
Малых
Андрей Малых
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
8'
8'
68
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
90'
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
56
Гапонов
Илья Гапонов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
61
7
Гулиев
Аяз Гулиев
57
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
22
Игнатов
Михаил Игнатов
15
Глушенков
Максим Глушенков
26
Умяров
Наиль Умяров
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
79
Руденко
Александр Руденко