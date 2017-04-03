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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Зобнин 34
Зобнин 58
Промес 90
3:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Попович 70
Дуриш 71
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
3 апр. 2017, 19:30 МСК
3.04.2017, 19:30 МСК
понедельник
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
17
Тигиев
Георгий Тигиев
56
19
Самедов
Александр Самедов
52
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
75
47
Зобнин
Роман Зобнин
34'
58'
34', 58'
90
10
Промес
Квинси Промес
90'
90'
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
38
Ещенко
Андрей Ещенко
35
Таски
Сердар Таски
14
Джикия
Георгий Джикия
33
Маурисио
Маурисио
8
Глушаков
Денис Глушаков
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
9
Зе Луиш
Зе Луиш
Оренбург
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
2
Малых
Андрей Малых
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
88
50
Драгун
Станислав Драгун
62
12
Дуриш
Михал Дуриш
71'
71'
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
4
Жунич
Ивица Жунич
9
Парняков
Владимир Парняков
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
32
Попович
Денис Попович
70'
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе