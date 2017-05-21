Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Воробьев 52
Бреев 76
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
1
Руденко
Александр Руденко
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
52'
52'
85
50
Драгун
Станислав Драгун
90
24
Коронов
Игорь Коронов
68
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
75
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
3
Сиваков
Михаил Сиваков
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
27
Бордачев
Максим Бордачев
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
32
Попович
Денис Попович
23
Бреев
Сергей Бреев
76'
10
Саная
Анзор Саная
16
Дуриш
Михал Дуриш
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
15
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
29
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
53
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
5
Терентьев
Денис Терентьев
22
Симич
Марко Симич
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич