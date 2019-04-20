Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Норманн 41
Галаджан 60
Чиркин 90
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
20 апр. 2019, 14:00 МСК
20.04.2019, 14:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
88
Галаджан
Артем Галаджан
60'
60'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
29
6
Бегич
Силвие Бегич
58
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
23
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
3
Сиваков
Михаил Сиваков
31
Шахов
Виталий Шахов
60
Козлов
Савелий Козлов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90'
9
Козлов
Андрей Козлов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
24
Мевля
Миха Мевля
90
25
Логашов
Арсений Логашов
60
17
Норманн
Матиас Норманн
41'
41'
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
15
Глебов
Данил Глебов
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
69
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
33
Плиев
Константин Плиев
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
11
Ионов
Алексей Ионов
84
Гацкан
Александр Гацкан
8
Попов
Ивелин Попов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов