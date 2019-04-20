Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Норманн 41
Галаджан 60
Чиркин 90
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 апр. 2019, 14:00 МСК
20.04.2019, 14:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
88
Галаджан
Артем Галаджан
60'
60'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
29
6
Бегич
Силвие Бегич
58
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
23
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
3
Сиваков
Михаил Сиваков
31
Шахов
Виталий Шахов
60
Козлов
Савелий Козлов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90'
9
Козлов
Андрей Козлов
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
24
Мевля
Миха Мевля
90
25
Логашов
Арсений Логашов
60
17
Норманн
Матиас Норманн
41'
41'
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
15
Глебов
Данил Глебов
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
69
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
33
Плиев
Константин Плиев
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
11
Ионов
Алексей Ионов
84
Гацкан
Александр Гацкан
8
Попов
Ивелин Попов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов