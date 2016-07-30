Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Новосельцев 83
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
30 июля 2016, 21:30 МСК
30.07.2016, 21:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
83'
83'
90
8
Киреев
Игорь Киреев
63
14
Полоз
Дмитрий Полоз
70
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
46
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
46
Ковалев
Никита Ковалев
77
Баштуш
Баштуш
2
Калачев
Тимофей Калачев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
11
Бухаров
Александр Бухаров
Оренбург
мин
0
Гутор
Александр Гутор
90
12
Малых
Андрей Малых
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Шогенов
Марат Шогенов
72
29
Афонин
Вадим Афонин
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
84
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
6
Бамба
Якуба Бамба
79
0
Саная
Анзор Саная
90
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
0
Кацалапов
Александр Кацалапов
15
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
0
Померко
Алексей Померко
0
Прудников
Александр Прудников
10
Маркелов
Иван Маркелов
90
Делькин
Артем Делькин