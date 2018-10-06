Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Терехов 11
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
6 окт. 2018, 16:30 МСК
6.10.2018, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
86
11
Ионов
Алексей Ионов
67
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
23
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
59
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
7
Юсупов
Артур Юсупов
92
Щадин
Артем Щадин
10
Зуев
Александр Зуев
20
Маер
Жан Маер
17
Салетрос
Антон Салетрос
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
11'
11'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
83
9
Козлов
Андрей Козлов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
70
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
10
Попович
Денис Попович
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
23
Бреев
Сергей Бреев
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан