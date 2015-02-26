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Лента
Матч-центр
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Халид Булахруз
№23
Защитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2014/2015
2010/2011
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
17'
17'
17'
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 56'
Фейеноорд
1
Рома
2
минуты: 1' - 56'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90'