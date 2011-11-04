Матч завершен
Майнц
Майнц
Уджа 53
Иваншиц 60
Уджа 64
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Какау 50
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
4 нояб. 2011, 22:30 МСК
4.11.2011, 22:30 МСК
пятница
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
60'
60'
73
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
82
0
Уджа
Энтони Уджа
53'
64'
53', 64'
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Малли
Юнус Малли
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
66
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
82
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Какау
Какау
50'
50'
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
65
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хемлин
Кристоф Хемлин