Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Хайнал 7
Ибишевич 49
Кузманович 65
Ибишевич 85
4:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 3
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
65'
65'
77
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
7'
7'
83
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
85'
49'
85', 49'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
67
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
3'
3'
67
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Уджа
Энтони Уджа
54
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Салаи
Адам Салаи
0
Аллагуи
Сами Аллагуи