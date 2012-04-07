Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Хайнал 7
Ибишевич 49
Кузманович 65
Ибишевич 85
4:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 3
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
65'
65'
77
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
7'
7'
83
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
85'
49'
85', 49'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
67
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
3'
3'
67
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Уджа
Энтони Уджа
54
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Салаи
Адам Салаи
0
Аллагуи
Сами Аллагуи