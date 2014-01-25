Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Абделлауе 11
1:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 39
Саллер 87
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
25 янв. 2014, 17:30 МСК
25.01.2014, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Максим
Александру Максим
64
0
Харник
Мартин Харник
65
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
11'
11'
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Хедира
Рани Хедира
0
Вернер
Тимо Вернер
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
59
0
Мориц
Кристоф Мориц
83
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
59
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
39'
39'
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Кох
Юлиан Кох
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Диас
Жуниор Диас
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Саллер
Бенедикт Саллер
87'
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг