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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 55
Мюллер 71
Сото 90
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Мюллер 48
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
15 дек. 2012, 17:30 МСК
15.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
48'
48'
90
0
Забавник
Радослав Забавник
84
0
Свенссон
Бо Свенссон
77
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
89
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90'
90'
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
55'
71'
55', 71'
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Класнич
Иван Класнич
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
77
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
68
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Беньямина
Соуфиан Беньямина