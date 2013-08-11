Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 14
Оказаки 65
Мюллер 78
3:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 16
Харник 82
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
11 авг. 2013, 16:30 МСК
11.08.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
76
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
14'
78'
14', 78'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
65'
65'
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
76
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Шахин
Дани Шахин
Штутгарт
мин
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
90
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Таски
Сердар Таски
21
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
83
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
68
0
Харник
Мартин Харник
82'
82'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
16'
16'
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Рауш
Константин Рауш
0
Максим
Александру Максим
0
Какау
Какау
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер