Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Веткло 22
Бока 33
2:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Эде 16
Мюллер 42
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
33'
33'
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
87
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Максим
Александру Максим
77
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
71
Запасные
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Штегер
Кевин Штегер
0
Македа
Федерико Македа
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
22'
22'
90
0
Эде
Чинеду Эде
16'
16'
68
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
76
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
42'
42'
90
0
Малли
Юнус Малли
76
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Новески
Николче Новески
0
Диас
Жуниор Диас
0
Сото
Элкин Сото
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Слискович
Петар Слискович