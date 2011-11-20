Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 41
Харник 51
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 47
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
20 нояб. 2011, 17:30 МСК
20.11.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
74
0
Погребняк
Павел Погребняк
74
0
Какау
Какау
87
0
Харник
Мартин Харник
41'
51'
41', 51'
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Бока
Артур Бока
0
Бауэр
Патрик Бауэр
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Аугсбург
мин
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
62
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
72
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
90
0
Байер
Даниэль Байер
78
0
Вернер
Тобиас Вернер
47'
47'
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Санко
Джибрил Санко
0
Гогиа
Акаки Гогиа
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Капллани
Эдмонд Капллани
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Майер
Патрик Майер