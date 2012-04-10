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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рафаэль 5
1:3
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Таски 24
Харник 34
Ибишевич 84
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
68
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
5'
5'
76
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
85
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
24'
24'
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Бока
Артур Бока
46
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
58
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
77
0
Харник
Мартин Харник
34'
34'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
84'
84'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
0
Оказаки
Синджи Оказаки