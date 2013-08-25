Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Алтынтоп 6
Кальсен-Бракер 36
2:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 42
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
25 авг. 2013, 18:30 МСК
25.08.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
36'
36'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
53
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
77
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
6'
6'
87
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Влаходимос
Панайотис Влаходимос
0
Фетщ
Матиас Фетщ
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
64
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
46
0
Максим
Александру Максим
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
42'
42'
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
74
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Какау
Какау
0
Харник
Мартин Харник