Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 61
Де Йонг 83
Чжи Донь-Вон 85
3:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
27 апр. 2013, 16:30 МСК
27.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
61'
61'
89
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
87
0
Вернер
Тобиас Вернер
81
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
85'
85'
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
83'
0
Филп
Ронни Филп
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
71
0
Максим
Александру Максим
67
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки