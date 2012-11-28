Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Траоре 11
Ибишевич 69
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 44
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
28 нояб. 2012, 22:00 МСК
28.11.2012, 22:00 МСК
среда
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
70
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
11'
11'
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
62
0
Харник
Мартин Харник
46
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
69'
69'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Торун
Тунай Торун
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
57
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
46
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
82
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
44'
44'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
0
Филп
Ронни Филп
0
Петржела
Милан Петржела
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона