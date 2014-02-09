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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Рауш 62
1:4
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Милик 35
Хан 43
Хан 56
Вернер 64
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
9 февр. 2014, 17:30 МСК
9.02.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
62'
62'
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Максим
Александру Максим
63
0
Хедира
Рани Хедира
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
0
Вернер
Тимо Вернер
75
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Бока
Артур Бока
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Ялчин
Робин Ялчин
0
Какау
Какау
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
84
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
64'
64'
90
0
Кор
Доминик Кор
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Милик
Аркадиуш Милик
35'
35'
66
0
Хан
Андре Хан
43'
56'
43', 56'
77
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Моравек
Ян Моравек
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон