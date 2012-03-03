Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:4
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 23
Кузманович 31
Кузманович 47
Харник 90
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
41
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Теше
Роберт Теше
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала
0
Сон
Хын-Мин Сон
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
31'
47'
31', 47'
63
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
76
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
90'
90'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
23'
23'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
71
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер