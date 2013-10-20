Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 22
Байстер 55
ван дер Ваарт 67
3:3
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Максим 3
Гентнер 37
Джуру 64
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
20 окт. 2013, 16:30 МСК
20.10.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
64'
64'
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
67'
67'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
22'
22'
90
0
Зуа
Жак Зуа
46
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Байстер
Максимилиан Байстер
55'
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев
Штутгарт
мин
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
37'
37'
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Максим
Александру Максим
3'
3'
87
0
Харник
Мартин Харник
65
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Мюллер
Кевин Мюллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер