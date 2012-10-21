Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 30
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
21 окт. 2012, 18:30 МСК
21.10.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
74
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
46
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
85
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Аого
Деннис Аого
0
Брума
Джеффри Брума
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
45
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
87
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
80
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
30'
30'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Торун
Тунай Торун
0
Оказаки
Синджи Оказаки