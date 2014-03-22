Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Максим 69
1:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
22 марта 2014, 17:30 МСК
22.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
64
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
88
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Максим
Александру Максим
69'
0
Хедира
Рани Хедира
0
Груэсо
Карлос Груэсо
0
Какау
Какау
0
Вернер
Тимо Вернер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
80
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
86
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
58
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Боуи
Уасим Боуи