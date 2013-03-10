Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Руднев 50
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
10 марта 2013, 19:30 МСК
10.03.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
73
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
46
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
64
0
Аого
Деннис Аого
71
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
84
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Руднев
Артем Руднев
50'
50'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Сон
Хын-Мин Сон