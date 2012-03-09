Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:0
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
9 марта 2012, 22:30 МСК
9.03.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
60
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
68
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
82
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Йессен
Леон Йессен
90
0
Шимунек
Ян Шимунек
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
35
0
Де Вит
Пьер Де Вит
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
86
Запасные
0
Мюллер
Мариус Мюллер
0
Яхья
Антар Яхья
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Шахан
Олкай Шахан
0
Зельнер
Стивен Зельнер
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Вутен
Эндрю Вутен