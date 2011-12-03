Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 29
Гентнер 36
2:2
Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 15
Подольски 88
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
3 дек. 2011, 20:30 МСК
3.12.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
46
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
66
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
29'
36'
29', 36'
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Какау
Какау
84
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Погребняк
Павел Погребняк
0
Шибер
Юлиан Шибер
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
85
0
Подольски
Лукас Подольски
88'
15'
88'
15'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
85
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
60
Запасные
0
Варводич
Миро Варводич
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Макино
Томоаки Макино
0
Матушик
Адам Матушик
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс