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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Пешко 52
1:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Какау 71
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
21 апр. 2012, 16:30 МСК
21.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
52'
52'
79
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Яяло
Мато Яяло
79
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Роши
Одисе Роши
0
Новакович
Миливойе Новакович
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
82
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
57
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Харник
Мартин Харник
69
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
71'
0
Оказаки
Синджи Оказаки