Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 12
Оказаки 21
Булахруз 62
Харник 82
4:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Дианье 27
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
25 февр. 2012, 17:30 МСК
25.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
66
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
62'
62'
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
83
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
86
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
12'
82'
12', 82'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
21'
21'
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
27'
27'
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
73
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
68
0
Сантини
Иван Сантини
66
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Геде
Карим Геде
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Дембеле
Гарра Дембеле