Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Калайджич 15
1:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
23 дек. 2020, 22:45 МСК
23.12.2020, 22:45 МСК
среда
События
Составы
Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
88
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
88
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
88
2
Антон
Вальдемар Антон
88
3
Эндо
Ватару Эндо
88
8
Кастро
Гонсало Кастро
61
23
Мангала
Орель Мангала
88
31
Климович
Матео Климович
73
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
61
9
Калайджич
Саша Калайджич
15'
15'
88
7
Кулибали
Танги Кулибали
46
Запасные
35
Камински
Марцин Камински
24
Соса
Борна Соса
26
Айдонис
Антонис Айдонис
10
Дидави
Даниэль Дидави
21
Клемент
Филипп Клемент
16
Каразор
Атакан Каразор
20
Ферстер
Филипп Ферстер
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
13
Jens Grahl
Jens Grahl
Фрайбург
мин
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
88
23
Хайнц
Доминик Хайнц
88
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
88
3
Линхарт
Филипп Линхарт
88
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
88
27
Хефлер
Николас Хефлер
88
7
Шмид
Джонатан Шмид
88
32
Грифо
Винченцо Грифо
77
8
Сантамария
Батист Сантамария
77
29
Чон
У Ен Чон
55
9
Хелер
Лукас Хелер
55
Запасные
21
Мюллер
Флориан Мюллер
17
Кеблер
Лукас Кеблер
6
Абраши
Амир Абраши
14
Тиль
Гус Тиль
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
34
Темпельман
Лино Темпельман
18
Петерсен
Нильс Петерсен
11
Демирович
Эрмедин Демирович