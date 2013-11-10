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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Ханке 78
1:3
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 9
Вернер 10
Вернер 82
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
10 нояб. 2013, 19:30 МСК
10.11.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Коклен
Франсис Коклен
46
0
Хефлер
Николас Хефлер
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
77
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
78'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рауш
Константин Рауш
59
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
81
0
Максим
Александру Максим
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
9'
9'
90
0
Вернер
Тимо Вернер
10'
82'
10', 82'
85
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Харник
Мартин Харник
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе