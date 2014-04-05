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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Максим 69
Харник 89
2:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
5 апр. 2014, 16:30 МСК
5.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
61
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Груэсо
Карлос Груэсо
82
0
Харник
Мартин Харник
89'
89'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
61
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Максим
Александру Максим
69'
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Геде
Карим Геде
73
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Филипп
Максимилиан Филипп