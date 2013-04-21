Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 33
Ибишевич 42
2:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Сантини 88
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
21 апр. 2013, 16:30 МСК
21.04.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
33'
33'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
88
0
Максим
Александру Максим
83
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
42'
42'
81
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
48
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
57
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
63
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Сорг
Оливер Сорг
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Лаис
Марк Лаис
0
Сантини
Иван Сантини
88'