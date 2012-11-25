Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Розенталь 22
Крмас 67
Крузе 74
3:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
25 нояб. 2012, 17:30 МСК
25.11.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
67'
67'
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
81
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
84
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
22'
22'
88
0
Крузе
Макс Крузе
74'
74'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
62
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
82
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
77
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер