Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 57
Налдо 67
2:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
27 нояб. 2011, 17:30 МСК
27.11.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Налдо
Налдо
67'
67'
90
0
Вольф
Андреас Вольф
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Марин
Марко Марин
79
0
Хант
Аарон Хант
57'
57'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
75
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
87
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Предль
Себастьян Предль
0
Стеванович
Предраг Стеванович
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Весли
Весли
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
46
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
61
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
61
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау